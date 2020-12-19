Магія Долини Луар: у Франції продається чарівний замок – фото
У замків є свій особливий шарм, перед яким не може встояти ніхто. Про мальовничий маєток, який незабаром отримає нових власників – у матеріалі.
Імпозантний французький замок побудований у 1757 році, передає Prestigeproperty. Багата архітектура, 11 гектарів землі із приватною злітною смугою для невеликих літаків або вертольотів – до послуг нових власників.
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Ця садиба розташована усього за 10 хвилин від центру Анже, тому добре підходить для комерційного або житлового використання.
Прокидатися у місці з такою багатою історією – чудесно / Фото Prestigeproperty
Вигляд на мальовничі місцеві пагорби додає цьому місцю казковості.
На території також є старовинна каплиця / Фото Prestigeproperty
Загальна площа замку близько 2 тисяч квадратних метрів, з яких 110 метрів належить підвалам. Також тут є 24 спальні, декілька віталень, приймальні, простора кухня, тераса, внутрішній двір, басейн з підігрівом та будинок доглядача.
Класичний дизайн замку / Фото Prestigeproperty
На цей час у будівлі функціонує готель, проте майбутній покупець може переробити його на приватну резиденцію. Це чудове місце для відпочинку у колі друзів та сім'ї, де неймовірна краса приправлена історією.
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