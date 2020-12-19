У замків є свій особливий шарм, перед яким не може встояти ніхто. Про мальовничий маєток, який незабаром отримає нових власників – у матеріалі.

Імпозантний французький замок побудований у 1757 році, передає Prestigeproperty. Багата архітектура, 11 гектарів землі із приватною злітною смугою для невеликих літаків або вертольотів – до послуг нових власників.

Читайте також Казка біля мегаполісу: сучасний замок в Нью-Йорку

Ця садиба розташована усього за 10 хвилин від центру Анже, тому добре підходить для комерційного або житлового використання.

Прокидатися у місці з такою багатою історією – чудесно / Фото Prestigeproperty

Вигляд на мальовничі місцеві пагорби додає цьому місцю казковості.

На території також є старовинна каплиця / Фото Prestigeproperty

Загальна площа замку близько 2 тисяч квадратних метрів, з яких 110 метрів належить підвалам. Також тут є 24 спальні, декілька віталень, приймальні, простора кухня, тераса, внутрішній двір, басейн з підігрівом та будинок доглядача.

Класичний дизайн замку / Фото Prestigeproperty

На цей час у будівлі функціонує готель, проте майбутній покупець може переробити його на приватну резиденцію. Це чудове місце для відпочинку у колі друзів та сім'ї, де неймовірна краса приправлена історією.