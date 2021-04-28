Огонь в доме создает неповторимую атмосферу уюта и покоя. Но наслаждаться им можно не только в камине. Давайте посмотрим, как можно создать уют и на улице.
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Вилла "Большая арка", Южная Африка
Особый ритуал / Фото Dezeen
Сочетание кирпича и огня – всегда хорошее решение. Открытый огонь позволяет использовать его не только для эстетического удовольствия, но и для кулинарных нужд.
AutoCamp, США
Прекрасное место для отдыха и заряда энергией / Фото Dezeen
Лагерь для автомобилистов – это место, которое должно побуждать к длинным теплым разговорам. Крытая терраса с уютным очагом способствует знакомствам и веселым историям.
Butterfly House, США
Сочетание стихий / Фото Dezeen
Огонь и вода – это вещи, на которые можно созерцать вечно. Их сочетание и красота зелени дарит особое эстетическое наслаждение.