Огонь в доме создает неповторимую атмосферу уюта и покоя. Но наслаждаться им можно не только в камине. Давайте посмотрим, как можно создать уют и на улице.

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Вилла " Большая арка" , Южная Африка

Особый ритуал / Фото Dezeen

Сочетание кирпича и огня – всегда хорошее решение. Открытый огонь позволяет использовать его не только для эстетического удовольствия, но и для кулинарных нужд.

AutoCamp, США

Прекрасное место для отдыха и заряда энергией / Фото Dezeen

Лагерь для автомобилистов – это место, которое должно побуждать к длинным теплым разговорам. Крытая терраса с уютным очагом способствует знакомствам и веселым историям.

Butterfly House, США

Сочетание стихий / Фото Dezeen

Огонь и вода – это вещи, на которые можно созерцать вечно. Их сочетание и красота зелени дарит особое эстетическое наслаждение.