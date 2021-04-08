Магия реки: коттедж в Канаде, в котором безразлично на любую погоду
Команде Akb Architects удалось создать дом, который заполонит даже самые смелые мечты. Его дизайн и расположение сделают счастливым каждое мгновение в доме.
Источник:Archdaily
Коттедж "Метрик" расположен посреди анклава сезонных домов на набережной. Это одноэтажная деревянная резиденция, расположенная на озере Джозеф, возле Онтарио.
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Дом создан для наслаждения домашним уютом и семейной атмосферой.
Место сказочной красоты / Фото Archdaily
Изящный дизайн и фантастическое расположение создают в доме невероятную атмосферу.
Гостиная мечты / Фото Archdaily
Резиденция состоит из трех частей. Здесь есть четыре спальни с ванными, большая кухня и гостиная.
Наслаждение покоем / Фото Archdaily
Деревянные материалы гарантируют наслаждение пространством, а от панорам на озеро невозможно отвести взгляд.
Просыпаться счастливым / Фото Archdaily
Этот дом – отличное сочетание расположения и утонченного дизайна, что стало залогом впечатляющего результата.
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