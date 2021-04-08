Команде Akb Architects удалось создать дом, который заполонит даже самые смелые мечты. Его дизайн и расположение сделают счастливым каждое мгновение в доме.

Коттедж "Метрик" расположен посреди анклава сезонных домов на набережной. Это одноэтажная деревянная резиденция, расположенная на озере Джозеф, возле Онтарио.

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Дом создан для наслаждения домашним уютом и семейной атмосферой.

Место сказочной красоты / Фото Archdaily

Изящный дизайн и фантастическое расположение создают в доме невероятную атмосферу.

Гостиная мечты / Фото Archdaily

Резиденция состоит из трех частей. Здесь есть четыре спальни с ванными, большая кухня и гостиная.

Наслаждение покоем / Фото Archdaily

Деревянные материалы гарантируют наслаждение пространством, а от панорам на озеро невозможно отвести взгляд.

Просыпаться счастливым / Фото Archdaily

Этот дом – отличное сочетание расположения и утонченного дизайна, что стало залогом впечатляющего результата.