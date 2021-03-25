Магия стекла и сосредоточенность на природе: впечатляющий учебный центр для бельгийских фермеров
В Бельгии старый фермерский дом превратили в современный учебный центр. Новое здание вдохновляет на новые достижения.
Источник:Archdaily
Сельский образовательный центр Падденбрук сосредотачивается на взаимосвязи между природой, сельским хозяйством, туризмом и региональной идентичностью.
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Старый фермерский дом подвергся удивительным метаморфозам. Стекло, которое стало основой нового здания, максимизирует гибкость и совместное использование пространства.
Простой дизайн сосредотачивает на обучение / Фото Archdaily
Архитекторам из бюро jo taillieu architecten удалось спроектировать щедрое здание, которое обеспечивает пользователей необходимым комфортом при любых погодных условиях.
Нетривиальные рабочие пространства / Фото Archdaily
Особенное очарование здания заключается в наслоении старых и новых конструкций. Кроме того, трудно обойти вниманием утонченный дизайн.
Акцент на функциональности / Фото Archdaily
Новый учебный центр стал прекрасным примером эффективного превращения старого здания в современный комплекс.
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