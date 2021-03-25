В Бельгии старый фермерский дом превратили в современный учебный центр. Новое здание вдохновляет на новые достижения.

Сельский образовательный центр Падденбрук сосредотачивается на взаимосвязи между природой, сельским хозяйством, туризмом и региональной идентичностью.

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Старый фермерский дом подвергся удивительным метаморфозам. Стекло, которое стало основой нового здания, максимизирует гибкость и совместное использование пространства.

Простой дизайн сосредотачивает на обучение / Фото Archdaily

Архитекторам из бюро jo taillieu architecten удалось спроектировать щедрое здание, которое обеспечивает пользователей необходимым комфортом при любых погодных условиях.

Нетривиальные рабочие пространства / Фото Archdaily

Особенное очарование здания заключается в наслоении старых и новых конструкций. Кроме того, трудно обойти вниманием утонченный дизайн.

Акцент на функциональности / Фото Archdaily

Новый учебный центр стал прекрасным примером эффективного превращения старого здания в современный комплекс.