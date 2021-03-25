У Бельгії старий фермерський будинок перетворили у сучасний навчальний центр. Нова будівля надихає на нові досягнення.

Сільський освітній центр Падденбрук зосереджується на взаємозв'язку між природою, сільським господарством, туризмом та регіональною ідентичністю.

Цікаво Скляний мінімалізм: багатофункціональна будівля в Едмонтоні

Старий фермерський будинок зазнав дивовижних метаморфоз. Скло, що стало основою нової споруди, максимізує гнучкість та спільне використання простору.

Простий дизайн зосереджує на навчанні / Фото Archdaily

Архітекторам з бюро jo taillieu architecten вдалося спроєктувати щедру будівлю, яка забезпечує користувачів необхідним комфортом за будь-яких погодних умов.

Нетривіальні робочі простори / Фото Archdaily

Особлива чарівність будівлі полягає у нашаруванні старих та нових конструкцій. Крім того, важко оминути увагою витончений дизайн.

Акцент на функціональності / Фото Archdaily

Новий навчальний центр став чудовим прикладом ефективного перевтілення старої будівлі у сучасний комплекс.