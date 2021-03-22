Серед мальовничих земель канадських прерій, у сучасному місті Едмонтон звели багатофункціональний комплекс. Він має особливий дизайн та вражаючий фасад.

Новітню будівлю звела архітектурна студія Dub Architects та обладнала сонячними панелями у загальній кількості 560 штук. Така кількість панелей забезпечує 80% електричних потреб будівлі.

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Площа проєкту складає понад 5 тисяч квадратних метрів. Комплекс збудований у 2019 році.

Дизайнерський вигляд споруди / Фото Аrchdaily

Будівля підключена до міської електромережі, повертаючи до неї надлишкову потужність. Скло у будівлі енергоефективне, а відкриті підлогові плити природно освітлюються денним світлом.

Інноваційне освітлення / Фото Аrchdaily

На двох верхніх рівнях будівлі розташовані навчальні заклади та офісні приміщення.

Мінімалістичний інтер'єр / Фото Аrchdaily

Мінімалістичний інтер'єр забезпечив дуже низькі витрати на будівництво.

Цей комплекс – чудовий приклад сучасної енергоефективної будівлі, яка готова відповісти на будь-які запити.