Старые районы Лондона трудно назвать привлекательными. Впрочем, уже вскоре в них появятся новые доброжелательные жители. Как столица Великобритании строит социальное жилье – в материале.

Лондонская студия Peter Barber Architects создает социальное жилье в южном Лондоне, где раньше были заброшенные здания и старые гаражи, сообщает Dezeen.

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Новое жилье рассчитано на людей старше 60 лет. Как отметили архитекторы, им было интересно творить комфортные условия на довольно небольшом участке и превращать заброшенный район на место, где хочется жить.

Внешне домики очень уютные / Фото Dezeen

Здание состоит из 11 двухэтажных жилых блоков. Для экономии пространства архитекторы расположили дома в формации "с двойным составлением", исторически более известным как коттедж.

Абсолютно новая улица комфортная и безопасная / Фото Dezeen

В домах нет "лишнего пространства" в виде совместных коридоров. У каждой семьи будет своя отдельная квартира. Жилье на первом этаже имеет две комнаты, гостиную и открытую террасу, а на вторых этажах расположились однокомнатные квартиры с частными террасами.

Каждый житель имеет свой индивидуальный вход и пространство / Фото Dezeen

Социальное жилье – это про уют, комфорт, заботу и безопасность. Лондонские архитекторы показали, как на небольшом пространстве можно построить замечательные помещения для тех, кто в этом нуждается.