Азиатские рестораны все чаще сочетают традиции культуры с современными формами. О новом ресторане в Пхукете, который поражает своим дизайном – в материале.

Архитектурная студия Enter Projects Asia создала дизайнерскую инсталляцию для гастро-салона Spice&Barley в Пхукете, сообщает Dezeen.

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Архитекторы использовали 3D-моделирование для создания больших скульптур из ротанга, золотые оттенки которых объединяют тайские традиции с современным дизайном.

Величие скульптур поражает / Фото Dezeen

Удивительные скульптуры из гибкого растения достигают 30 метров в высоту. Для опоры скульптур были созданы специальные алюминиевые рамы.

Золотой цвет символизирует храмы / Фото Dezeen

Скульптуры были окрашены в золото, чтобы олицетворять храмы Таиланда. Кроме того, благодаря яркому цвету рестораторам удалось скрыть пивные трубы, вытяжку и другие коммуникации.

Эстетика сочетания традиций и современности / Фото Dezeen

Рестораны Азии превращаются в места, которые станут еще одним весомым аргументом для тысяч туристов. И если над блюдами поварам придется поработать, то зрелище для посетителей архитекторы уже обеспечили.