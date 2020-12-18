Магия золотых форм: фото удивительного ресторана в Таиланде
Азиатские рестораны все чаще сочетают традиции культуры с современными формами. О новом ресторане в Пхукете, который поражает своим дизайном – в материале.
Архитектурная студия Enter Projects Asia создала дизайнерскую инсталляцию для гастро-салона Spice&Barley в Пхукете, сообщает Dezeen.
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Архитекторы использовали 3D-моделирование для создания больших скульптур из ротанга, золотые оттенки которых объединяют тайские традиции с современным дизайном.
Величие скульптур поражает / Фото Dezeen
Удивительные скульптуры из гибкого растения достигают 30 метров в высоту. Для опоры скульптур были созданы специальные алюминиевые рамы.
Золотой цвет символизирует храмы / Фото Dezeen
Скульптуры были окрашены в золото, чтобы олицетворять храмы Таиланда. Кроме того, благодаря яркому цвету рестораторам удалось скрыть пивные трубы, вытяжку и другие коммуникации.
Эстетика сочетания традиций и современности / Фото Dezeen
Рестораны Азии превращаются в места, которые станут еще одним весомым аргументом для тысяч туристов. И если над блюдами поварам придется поработать, то зрелище для посетителей архитекторы уже обеспечили.
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