Через великі корпорації малі ферми стають збитковими. Як в Іспанії знайшли вихід із ситуації та вдихнули в будинок нове життя – читайте у матеріалі.

Іспанська архітектурна фірма GANA Arquitectura представила чудовий готель у містечку Вільянуева-дель-Росаріо, що в Андалусії, повідомляє портал InHabitat.

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Архітектори перетворили в готель кортіхо – тип традиційного сільського житла, поширеного на півдні Іспанії. Загалом архітектори зберегли структуру старої будівлі, але вдосконалили планування.

Фермерський дім став основою нового готелю / Фото InHabitat

Новий готель має багато простору та спонукає мешканців більше відпочивати на відкритому повітрі, але це ніяк не вплинуло на чудовий інтер'єр будівлі.

Загальна зона спонукає до спілкування / Фото InHabitat

Зони загального користування розташовані на першому поверсі, а кімнати гостей – на другому. Будинок оточують оливкові дерева, жодне з яких не постраждало під час будівництва.

Насолоджуватися краєвидом можна прямо з басейну / Фото InHabitat

Новий бутік-готель став чудовим поєднанням традицій та сучасної архітектури, і кожен, хто відвідає його бодай раз, пам'ятатиме все своє життя.