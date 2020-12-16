Нове життя: як старий фермерський будинок став затишним готелем – фото
Через великі корпорації малі ферми стають збитковими. Як в Іспанії знайшли вихід із ситуації та вдихнули в будинок нове життя – читайте у матеріалі.
Іспанська архітектурна фірма GANA Arquitectura представила чудовий готель у містечку Вільянуева-дель-Росаріо, що в Андалусії, повідомляє портал InHabitat.
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Архітектори перетворили в готель кортіхо – тип традиційного сільського житла, поширеного на півдні Іспанії. Загалом архітектори зберегли структуру старої будівлі, але вдосконалили планування.
Фермерський дім став основою нового готелю / Фото InHabitat
Новий готель має багато простору та спонукає мешканців більше відпочивати на відкритому повітрі, але це ніяк не вплинуло на чудовий інтер'єр будівлі.
Загальна зона спонукає до спілкування / Фото InHabitat
Зони загального користування розташовані на першому поверсі, а кімнати гостей – на другому. Будинок оточують оливкові дерева, жодне з яких не постраждало під час будівництва.
Насолоджуватися краєвидом можна прямо з басейну / Фото InHabitat
Новий бутік-готель став чудовим поєднанням традицій та сучасної архітектури, і кожен, хто відвідає його бодай раз, пам'ятатиме все своє життя.
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