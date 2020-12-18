Азіатські ресторани все частіше поєднують традиції культури з сучасними формами. Про новий ресторан в Пхукеті, який вражає своїм дизайном – у матеріалі.

Архітектурна студія Enter Projects Asia створила дизайнерську інсталяцію для гастро-салону Spice & Barley у Пхукеті, повідомляє Dezeen.

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Архітектори використали 3D-моделювання для створення великих скульптур з ротанга, золоті відтінки яких поєднують тайські традиції з сучасним дизайном.

Велич скульптур вражає / Фото Dezeen

Дивовижні скульптури з гнучкої рослини сягають 30 метрів у висоту. Для опори скульптур були створені спеціальні алюмінієві рами.

Золотий колір символізує храми / Фото Dezeen

Скульптури були пофарбовані у золото, аби уособлювати храми Таїланду. Крім того, завдяки яскравому кольору рестораторам вдалося приховати пивні труби, витяжку та інші комунікації.

Естетика поєднання традицій та сучасності / Фото Dezeen

Ресторани Азії перетворюються в місця, які стануть ще одним вагомим аргументом для тисяч туристів. І якщо над стравами кухарям доведеться попрацювати, то видовище для відвідувачів архітектори вже забезпечили.