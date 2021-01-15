Каждые 40 секунд в мире происходит один случай суицида. Есть места, которые набирают особую негативную "привлекательность". Подробнее о смотровой площадке Heatherwick Studio's Vessel и почему ее пришлось закрыть – читайте в материале.

Heatherwick Studio's Vessel – это смотровая площадка, построенная в рамках проекта реконструкции Hudson Yards в Манхэттене, Нью-Йорк. Она имеет высоту 16 этажей и состоит из 154 лестничных маршей, информирует The New York Times.

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Внешний вид этого здания уникален, ведь имеет вид скульптуры.

Нетипичный дизайн "Суда" / Фото The New York Times

Для посетителей смотровой комплекс открыли в 2019 году, а само строительство сооружения заняло три года. Автором проекта является британский дизайнер Томас Хизервик.

Конечная стоимость проекта оценивается в 200 миллионов долларов / Фото The New York Times

Почти 50-метровая скульптура была закрыта для посетителей после того, как третий человек менее чем за год покончил жизнь самоубийством, прыгнув с одной из смотровых площадок.

Тревожная достопримечательность / Фото The New York Times

Первая трагедия произошла в начале 2020 года, когда молодой человек из Нью-Джерси прыгнул с балкона интерактивной скульптуры. В конце декабря 2020 года, незадолго до Рождества, женщина покончила с собой таким же образом. Меньше чем через месяц Vessel послужил фоном еще для одного трагического события, которое произошло утром 11 января при участии 21-летнего мужчины.

Вид на Нью-Йорк со смотровой площадки / Фото The New York Times

Компания-застройщик решила закрыть Vessel для общественности на неопределенное время. Сейчас проводятся консультации с экспертами по вопросам предотвращения самоубийств и психиатрами относительно дальнейших шагов.

В здании размещено около 80 площадок / Фото The New York Times

Еще во время открытия некоторые архитекторы высказывали озабоченность относительно того, что барьеры в обзорной точке низкие и легко поднимаются.

Когда эксперты устранят возможность самоубийства, а посетители снова смогут насладиться впечатляющим видом на Нью-Йорк – пока неизвестно.