Кожні 40 секунд у світі стається один випадок суїциду. Є місця, які набирають особливої негативної "привабливості". Детальніше про оглядовий майданчик Heatherwick Studio's Vessel та чому його довелося закрити – читайте у матеріалі.

Heatherwick Studio's Vessel – це оглядовий майданчик, побудований в рамках проєкту реконструкції Hudson Yards в Манхеттені, Нью-Йорк. Він має висоту 16 поверхів та складається зі 154 сходових маршів, інформує The New York Times.

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Зовнішній вигляд цієї будівлі унікальний, адже має вигляд скульптури.

Нетиповий дизайн "Судна" / Фото The New York Times

Для відвідувачів оглядовий комплекс відкрили у 2019 році, а саме будівництво споруди зайняло три роки. Автором проєкту є британський дизайнер Томас Хізервік.

Кінцева вартість проєкту оцінюється у 200 мільйонів доларів / Фото The New York Times

Майже 50-метрова скульптура була закрита для відвідувачів після того, як третя особа менш ніж за рік покінчила життя самогубством, стрибнувши з одного із оглядових майданчиків.

Тривожна пам'ятка / Фото The New York Times

Перша трагедія сталася на початку 2020 року, коли молодий чоловік з Нью-Джерсі стрибнув із балкона інтерактивної скульптури. Наприкінці грудня 2020 року, незадовго до Різдва, жінка наклала на себе руки таким же чином. Менше ніж через місяць Vessel послужив фоном для ще однієї трагічної події, яка сталася вранці 11 січня за участю 21-річного чоловіка.

Вид на Нью-Йорк з оглядового майданчика / Фото The New York Times

Компанія-забудовник вирішила закрити Vessel для громадськості на невизначений час. Зараз проводяться консультації з експертами з питань запобігання самогубствам та психіатрами щодо подальших кроків.

У будівлі розміщено близько 80 майданчиків / Фото The New York Times

Ще під час відкриття деякі архітектори висловлювали занепокоєність щодо того, що бар’єри в оглядовій точці низькі та легко підіймаються.

Коли експерти усунуть можливість самогубства, а відвідувачі знову зможуть насолодитися вражаючим виглядом на Нью-Йорк – наразі невідомо.