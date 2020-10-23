Неподалік проспекту Свободи, що в центрі Львова, є невеличка пішохідна вулиця імені Леся Курбаса. Очевидно, що вся архітектура у історичній частині міста варта уваги, але особливе місце посідає кам'яниця, що зовні нагадує Майоліка Хауз (Majolikahaus) – відомий будинок у Відні. Більше про схожість між цими архітектурними шедеврами – читайте в матеріалі.

Львівську кам'яницю можна знайти за адресою: вулиця Леся Курбаса, 5, повідомляє Дім 24.

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Цю будівлю називають Majolikahaus через її схожість з цим шедевром віденської сецесії, автором якого є засновник стилю Отто Вагнер.



Так виглядає віденська кам'яниця / Фото Фотографії Старого Львова

Цей стиль передбачав плаский фасад будинку, який був новинкою на той час. Декор складається з глазурованих кахлів та рослинного орнаменту.



Львівська будівля, яка наслідує відомішу віденську / Фото Фотографії Старого Львова

Попри архітектурну схожість принциповою різницею між декором фасадів є колір та орнамент оздоблення. Адже динаміка візерунку відповідає формі віконних прорізів, а серед квітів можна натрапити на блакитну королівську лілію.



Також в будинку зберегли історичну браму та балконні елементи / Фото Фотографії Старого Львова

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Приміщення, за винятком першого поверху, було житловим будинком, який звели у 1907 році.