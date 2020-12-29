О тихом и уютном отдыхе на берегу моря мечтает каждый из нас. Что для тихого и незабываемого досуга готовы предложить финские архитекторы – читайте в материале.

Расположение Хельсинки на полуострове, который с трех сторон окруженн морем, и 330 островов архипелага делает столицу Финляндии привлекательной для инвестирования в проекты, нацеленных на туристов и сохранения природной среды, сообщает передает Dezeen.

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Небольшой уютный домик, в котором хочется окунуться в чтение и размышления, расположен всего в 30 минутах езды на велосипеде от центра Хельсинки. Здание прекрасно вписалось в ландшафт и не портит вид береговой линии.

Територия уюта на скалистом берегу / Фото Dezeen

В строительстве домиков использованы только экологичные материалы: финская сосна и береза. На крыше установлены солнечные панели, которые обеспечивают комплекс дополнительной электроэнергией.

Экологичность – главный принцип домике / Фото Dezeen

Внутри домики оборудованы кухонной зоной и ванной комнатой с душем и туалетом. Мебель вмонтированы в стены, чтобы максимально эффективно использовать пространство при минимальном площади.

Прекрасный вид на морские воды / Фото Dezeen

Каюты окружены невероятными пейзажами со всех сторон. Большое окно, дверь с двух сторон и замечательная палуба обеспечат максимальное наслаждение от созерцания окружающих видов.

Экологические домики – мечта многих людей, которые хотят иногда снижать темп и отдыхать от рабочего напряжения, поэтому инвесторам стоит посмотреть в сторону такого туризма.