Маленькая мечта на берегу моря: уютная кабина для одинокого отдыха – фото
О тихом и уютном отдыхе на берегу моря мечтает каждый из нас. Что для тихого и незабываемого досуга готовы предложить финские архитекторы – читайте в материале.
Расположение Хельсинки на полуострове, который с трех сторон окруженн морем, и 330 островов архипелага делает столицу Финляндии привлекательной для инвестирования в проекты, нацеленных на туристов и сохранения природной среды, сообщает передает Dezeen.
Читайте также Только дерево: в Чили спроектировали фантастический семейный дом
Небольшой уютный домик, в котором хочется окунуться в чтение и размышления, расположен всего в 30 минутах езды на велосипеде от центра Хельсинки. Здание прекрасно вписалось в ландшафт и не портит вид береговой линии.
Територия уюта на скалистом берегу / Фото Dezeen
В строительстве домиков использованы только экологичные материалы: финская сосна и береза. На крыше установлены солнечные панели, которые обеспечивают комплекс дополнительной электроэнергией.
Экологичность – главный принцип домике / Фото Dezeen
Внутри домики оборудованы кухонной зоной и ванной комнатой с душем и туалетом. Мебель вмонтированы в стены, чтобы максимально эффективно использовать пространство при минимальном площади.
Прекрасный вид на морские воды / Фото Dezeen
Каюты окружены невероятными пейзажами со всех сторон. Большое окно, дверь с двух сторон и замечательная палуба обеспечат максимальное наслаждение от созерцания окружающих видов.
Экологические домики – мечта многих людей, которые хотят иногда снижать темп и отдыхать от рабочего напряжения, поэтому инвесторам стоит посмотреть в сторону такого туризма.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Неординарный Восток: как выглядит минималистичный отель в Индии – фото22 декабря 2020 , 18:10
-
Дом, который не забудешь: в Нью-Йорке построили невероятный жилой комплекс – фото28 декабря 2020 , 20:04