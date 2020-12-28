Лише дерево: у Чилі спроєктували фантастичний сімейний будинок – фото
Будинки з дерева стають все більш популярними завдяки тренду на екологічні матеріали та затишок. Варіант чудового дерев'яного будинку з Чилі – у матеріалі.
Чилійський архітектор Гільєрмо Гевія спроєктував вражаючий сімейний будинок на березі озера Ранко, який неможливо оминути увагою, інформує Wallpaper.
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Проєкт Patio House повністю виготовлений з дерева. Темно-коричневий колір додає будівлі вишуканості та візуально збільшує об'єми.
Проєкт не потребує великої розчистки території / Фото Wallpaper
Великі вікна – гарантія світла та чудових краєвидів / Фото Wallpaper
Розташування будиноку теж більш ніж вдале: берег озера гарантує чудовий краєвид, а дерева навколо додадуть свіжості та прохолоди в спекотні літні дні.
Чудова вітальня для неквапливих сімейних історій / Фото Wallpaper
Уся будівля має квадратну форму, а квадрат в центрі використовується як внутрішній дворик, в якому приємно не лише відпочивати, а й працювати чи вести переговори з колегами.
Мінімалістична спальня / Фото Wallpaper
Площа будинку складає близько 400 квадратних метрів, а сам інтер'єр розроблявся як умовний маленький готель для великої родини. Чотири секції будинку майже однакові та готові покрити потреби будь-якої сім'ї.
Невеликий, але затишний внутрішній дворик / Фото Wallpaper
Patio House – це чудове екологічне рішення для великих сімей, які мріють оселитися поруч із природою.
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