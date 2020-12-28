Павильоны – это небольшие конструкции, которые проектируют под конкретные задачи. Подробнее об этих удивительных сооружениях, которые выручаю в сложных ситуациях – в материале.

Довольно часто перед обществом встают вызовы, требующие немедленных, но не слишком длительных решений. Именно здесь пригодятся павильоны. Портал Wallpaper составил список небольших функциональных сооружений, которые достойны наибольшего внимания.

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Павильон для вакцинации против Covid -19, Италия

Проект разработал архитектор Стефано Боэри вместе с командой консультантов. Павильон должен располагаться посреди площади, что поможет сохранять дистанцию между людьми и обеспечит быструю доступность в павильон. Цветок символизирует акт ответственности общества, любовь к другим и переосмысления жизни.

Stereofrom slab, Чикаго, США

Творение студии SOM было полностью построено с помощью робототехники. Это позволило уменьшить количество используемого материала на целых 20%, что и хотели продемонстрировать архитекторы. Этот проект – хороший ответ на необходимость эффективного управления отходами строительства.

Andromeda Reimagined: Sanctuary in Deep Playa, Невада, США

Этот декоративный теневой павильон был разработан для Burning Man Джоном Марксом. Его команда была вдохновлена художественной темой Burning Man "Метаморфоза" и переосмыслила греческий миф об Андромеде в историю расширения возможностей женщин. Пятигранная пирамида имеет высоту 26 футов.

Potemkin Theatre, Лондон

Maich Swift Architects спроектировал театр на крыше в восточном Лондоне. Создатели вдохновились домом месье Юло в фильме Жака Тати "Mon Oncle". Трехэтажный театр на крыше изготовлен из конструкционного каркаса с бревенчатого шпонированного бруса и фасада из крашеных полотняных панелей.

Павильоны – это отличное решение для насущных проблем, которое не требует большого бюджета и может поразить эстетичностью.