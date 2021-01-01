Крошечные дома захватили воображение многих людей на протяжении последних нескольких лет благодаря росту цен на жилье и стремлению к нетрадиционным способам достижения финансовой свободы. О мобильном и удобном домике, который можно переместить куда угодно – подробнее в материале.

Домик спроектирован в городе Вичита, городке над рекой Арканзас, что в США. Общая площадь проекта составляет около 30 квадратных метров, информирует Inhabitat.

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Такие домики проектирует фирма Made Relative, а именно этот спроектировали кузены Род и Кале.

Компактный и миниатюрный домик / Фото Inhabitat

В строительстве использовали только природные лесоматериалы во всем дизайне. Избушка очень светлая и имеет хорошую открытая планировка.

Белый цвет визуально увеличивает ограниченное пространство помещения / Фото Inhabitat

Крошечный домик получил название "Sycamore", в честь использования тополя в интерьере.

Уютный интерьер / Фото Inhabitat

Зайдя внутрь, встречаем беззаботный и возвышенный интерьер, щедро наполненный естественным светом, что протекает через окна. Стены белого цвета и разнообразные деревянные акценты помогают создать уютное и уникальное пространство.

Этот замечательный домик может стать не только временным решением для путешествий, но и местом комфортной и счастливой жизни.