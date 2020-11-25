Учитывая суровые атмосферные условия, дизайн поселение имеет вертикальную концепцию, встроенную в борт скалы. Дизайнеры смоделировали пять городов - в каждом сможет проживать от 200 до 250 тысяч жителей. Городок решили назвать Нюва.

Каждый город, кроме столицы Нювы, придерживается одной и той же городской стратегии, позволяющей сделать ее достаточно гну чкою, чтобы применять ее ко многим поверхностям планеты, не только на первой позиции. Об этом сообщает издание Inhabitat.

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Модульные макробудивли размещают в скале с помощью туннелирования, они связаны между собой трехмерной сетью тоннелей. И назначение у них, как жилищное, так и промышленное. Инфраструктура соединена с "вестибюлями неба", все тщательно застраховано в капсулу и дополнительные навесы.



Марсианские поселения могут выглядеть так / Фото Inhabitat

Окна обеспечивают вид на марсианский ландшафт и защиту от внешнего излучения. Эти навесы построены из материала, добытого в результате тональных раскопок скалы.



Дома выточенны прямо в скалах / Фото Inhabitat

Каждый модуль имеет размеры 10 на 60 метров и включает два этажа с зелеными насаждениями, городскими садами, арт-пространствами и зонами конденсации, которые помогают рассеивать тепло и чистый воздух.



Дизайнерский проект доказывает, что нет ничего нереального / Фото Inhabitat

Зеленые насаждения предусматривают животных и водоемы для содействия физическому и психическому благополучию, один тип предназначен для экспериментальной растительности, а другой – исключительно как парк отдыха.