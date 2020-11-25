Ілон Маск ставить лайк: детальна концепція перших "квартир" на Марсі – фото
Враховуючи суворі атмосферні умови, дизайн поселення має вертикальну концепцію, вбудовану в борт скелі. Дизайнери змоделювали п'ять міст – в кожному зможе проживати від 200 до 250 тисяч мешканців. Містечко вирішили назвати Нюва.
Кожне місто, крім столиці Нюви, дотримується однієї і тієї ж міської стратегії, що дозволяє зробити її досить гну чкою, щоб застосовувати її до багатьох поверхонь планети, не тільки на першій позиції. Про це повідомляє видання Inhabitat.
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Модульні макробудівлі розміщують в скелі за допомогою тунелювання, вони пов’язані між собою тривимірною мережею тунелів. І призначення в них, як житлове, так і промислове. Інфраструктура з'єднана з "вестибюлями неба", все ретельно застраховане у капсулу та додаткові навіси.
Марсіанські поселення можуть виглядати так / Фото Inhabitat
Вікна забезпечують вид на марсіанський ландшафт та захист від зовнішнього випромінювання. Ці навіси побудовані з матеріалу, видобутого внаслідок тунельних розкопок скелі.
Будинки виточені прямо у скелях / Фото Inhabitat
Кожен модуль має розміри 10 на 60 метрів і включає два поверхи із зеленими насадженнями, міськими садами, арт-просторами та зонами конденсації, які допомагають розсіювати тепло та чисте повітря.
Дизайнерський проєкт доводить, що немає нічого нереального / Фото Inhabitat
Зелені насадження передбачають тварин та водойми для сприяння фізичному та психічному благополуччю, один тип призначений для експериментальної рослинності, а інший – виключно як парк відпочинку.
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