Враховуючи суворі атмосферні умови, дизайн поселення має вертикальну концепцію, вбудовану в борт скелі. Дизайнери змоделювали п'ять міст – в кожному зможе проживати від 200 до 250 тисяч мешканців. Містечко вирішили назвати Нюва.

Кожне місто, крім столиці Нюви, дотримується однієї і тієї ж міської стратегії, що дозволяє зробити її досить гну чкою, щоб застосовувати її до багатьох поверхонь планети, не тільки на першій позиції. Про це повідомляє видання Inhabitat.

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Модульні макробудівлі розміщують в скелі за допомогою тунелювання, вони пов’язані між собою тривимірною мережею тунелів. І призначення в них, як житлове, так і промислове. Інфраструктура з'єднана з "вестибюлями неба", все ретельно застраховане у капсулу та додаткові навіси.



Марсіанські поселення можуть виглядати так / Фото Inhabitat

Вікна забезпечують вид на марсіанський ландшафт та захист від зовнішнього випромінювання. Ці навіси побудовані з матеріалу, видобутого внаслідок тунельних розкопок скелі.



Будинки виточені прямо у скелях / Фото Inhabitat

Кожен модуль має розміри 10 на 60 метрів і включає два поверхи із зеленими насадженнями, міськими садами, арт-просторами та зонами конденсації, які допомагають розсіювати тепло та чисте повітря.



Дизайнерський проєкт доводить, що немає нічого нереального / Фото Inhabitat

Зелені насадження передбачають тварин та водойми для сприяння фізичному та психічному благополуччю, один тип призначений для експериментальної рослинності, а інший – виключно як парк відпочинку.