Сеть ресторанов McDonald's – одна из самых популярных в мире. Эта американская компания быстрого питания основана в 1940 году. Смотрите подборку уникальных ресторанов, представленных в разных годах, городах и с невероятным дизайном.

McDonald's – крупнейшая в мире сеть ресторанов, которая ежедневно обслуживает более 69 миллионов клиентов в более чем 100 странах. Количество ресторанов составляет около 37 тысяч торговых точек.

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"Зоопарк", Даллас, Техас

Животные украшают фасад и интерьер здания, создавая сказку для посетителей.

Фантастические фигурки – "изюминка" ресторана / Фото Boredpanda

"Самолет", Таупо, Новая Зеландия

Ресторан открылся в 1990 году. Его внутреннее оформление также стилизованное под салон самолета.

На борту самолета / Фото Boredpanda

"Динозавр", Тусон, Аризона

Известный фаст-фуд возведен в середине 1990-х годов, впоследствии был декорирован статуями динозавров.

Доисторические существа встречают гостей / Фото Boredpanda

"Martinstor Tower", Фрайбург, Германия

Здание, в котором расположен ресторан, датируется 1901 годом.

Вывеска заведения органично вписывается в исторический фасад / Фото Boredpanda

" Брейская ратуша " , Уиклоу , Ирландия

Фаст-фуд расположен в здании мэрии, что оформлено в тюдоровском стиле. USA Today включила ресторан в десятку лучших ресторанов McDonalds мира.

На первом этаже здания расположена мэрия / Фото Boredpanda

"Au Roi De La Bière", Париж, Франция

McDonald's открыли на месте пивоварни, построенной в 1892 году. Ресторан же открыли в начале 2000 года.

Фасад украшает знаменитая фигурка короля пива / Фото Boredpanda