McDonald's – архитектурная история успеха: удивительные фото уникальных ресторанов по всему миру
Сеть ресторанов McDonald's – одна из самых популярных в мире. Эта американская компания быстрого питания основана в 1940 году. Смотрите подборку уникальных ресторанов, представленных в разных годах, городах и с невероятным дизайном.
Источник:boredpanda
McDonald's – крупнейшая в мире сеть ресторанов, которая ежедневно обслуживает более 69 миллионов клиентов в более чем 100 странах. Количество ресторанов составляет около 37 тысяч торговых точек.
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"Зоопарк", Даллас, Техас
Животные украшают фасад и интерьер здания, создавая сказку для посетителей.
Фантастические фигурки – "изюминка" ресторана / Фото Boredpanda
"Самолет", Таупо, Новая Зеландия
Ресторан открылся в 1990 году. Его внутреннее оформление также стилизованное под салон самолета.
На борту самолета / Фото Boredpanda
"Динозавр", Тусон, Аризона
Известный фаст-фуд возведен в середине 1990-х годов, впоследствии был декорирован статуями динозавров.
Доисторические существа встречают гостей / Фото Boredpanda
"Martinstor Tower", Фрайбург, Германия
Здание, в котором расположен ресторан, датируется 1901 годом.
Вывеска заведения органично вписывается в исторический фасад / Фото Boredpanda
"Брейская ратуша", Уиклоу, Ирландия
Фаст-фуд расположен в здании мэрии, что оформлено в тюдоровском стиле. USA Today включила ресторан в десятку лучших ресторанов McDonalds мира.
На первом этаже здания расположена мэрия / Фото Boredpanda
"Au Roi De La Bière", Париж, Франция
McDonald's открыли на месте пивоварни, построенной в 1892 году. Ресторан же открыли в начале 2000 года.
Фасад украшает знаменитая фигурка короля пива / Фото Boredpanda
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