McDonald's – архітектурна історія успіху: дивовижні фото унікальних ресторанів по цілому світу
Мережа ресторанів McDonald's – одна із найпопулярніших у світі. Ця американська компанія швидкого харчування заснована в 1940 році. Дивіться підбірку унікальних ресторанів, представлених у різних роках, містах та з неймовірним дизайном.
Джерело:boredpanda
McDonald's – найбільша у світі мережа ресторанів, яка щодня обслуговує понад 69 мільйонів клієнтів у понад 100 країнах. Кількість ресторанів сягає близько 37 тисяч торгових точок.
Цікаво Робота на задньому подвір'ї: підбірка затишних домашніх офісів
"Зоопарк", Даллас, Техас
Тварини прикрашають фасад та інтер'єр будівлі, створюючи казку для відвідувачів.
Фантастичні фігурки – "родзинка" ресторану / Фото Boredpanda
"Літак", Таупо, Нова Зеландія
Ресторан відкрився у 1990 році. Його внутрішнє оформлення також стилізоване під салон літака.
На борту літака / Фото Boredpanda
"Динозавр", Тусон, Аризона
Відомий фаст-фуд зведений у середині 1990-х, згодом був декорований статуями динозаврів.
Доісторичні істоти зустрічають гостей / Фото Boredpanda
"Martinstor Tower", Фрайбург, Німеччина
Будівля, у якій розташований ресторан, датується 1901 роком.
Вивіска закладу органічно вписується в історичний фасад / Фото Boredpanda
"Брейська ратуша", Віклоу, Ірландія
Фаст-фуд розташований у приміщенні мерії, будівля оформлена у тюдорівському стилі. USA Today включила ресторан у десятку найкращих ресторанів McDonalds світу.
На першому поверсі будівлі розташована мерія / Фото Boredpanda
"Au Roi De La Bière", Париж, Франція
McDonald's відкрили на місці пивоварні, збудованої у 1892 році. Ресторан же відкрили на початку 2000 року.
Фасад прикрашає знаменита фігурка короля пива / Фото Boredpanda
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Безвідсоткове розтермінування та акційні квартири: як придбати житло мрії у ЖК LIFE STORY5 лютого , 14:56
-
За збірною конструкцією майбутнє: чудовий проєкт дерев'яного будинку у фінському лісі – фото4 лютого , 18:10