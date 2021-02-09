Мережа ресторанів McDonald's – одна із найпопулярніших у світі. Ця американська компанія швидкого харчування заснована в 1940 році. Дивіться підбірку унікальних ресторанів, представлених у різних роках, містах та з неймовірним дизайном.

McDonald's – найбільша у світі мережа ресторанів, яка щодня обслуговує понад 69 мільйонів клієнтів у понад 100 країнах. Кількість ресторанів сягає близько 37 тисяч торгових точок.

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"Зоопарк", Даллас, Техас

Тварини прикрашають фасад та інтер'єр будівлі, створюючи казку для відвідувачів.

Фантастичні фігурки – "родзинка" ресторану / Фото Boredpanda

"Літак", Таупо, Нова Зеландія

Ресторан відкрився у 1990 році. Його внутрішнє оформлення також стилізоване під салон літака.

На борту літака / Фото Boredpanda

"Динозавр", Тусон, Аризона

Відомий фаст-фуд зведений у середині 1990-х, згодом був декорований статуями динозаврів.

Доісторичні істоти зустрічають гостей / Фото Boredpanda

"Martinstor Tower", Фрайбург, Німеччина

Будівля, у якій розташований ресторан, датується 1901 роком.

Вивіска закладу органічно вписується в історичний фасад / Фото Boredpanda

"Брейська ратуша", Віклоу, Ірландія

Фаст-фуд розташований у приміщенні мерії, будівля оформлена у тюдорівському стилі. USA Today включила ресторан у десятку найкращих ресторанів McDonalds світу.

На першому поверсі будівлі розташована мерія / Фото Boredpanda

"Au Roi De La Bière", Париж, Франція

McDonald's відкрили на місці пивоварні, збудованої у 1892 році. Ресторан же відкрили на початку 2000 року.

Фасад прикрашає знаменита фігурка короля пива / Фото Boredpanda