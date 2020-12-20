Мечта фанатов "Властелина колец": в Вермонте продается сказочный домик – фото
Дома в лесу обладают своей магической аурой. Впрочем, иногда владельцы добавляют дому сказочности собственными силами. Об удивительном доме в лесах Вермонта, который ищет новых владельцев – в материале.
Удивительный дом в стиле "Хоббита" или "Властелина колец" расположен на большом участке площадью 45 аров. Его цена стартует от 220 тысяч долларов, передает New York Post.
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Этот необычный и уникальный дом посреди леса в Вермонте производит большое впечатление.
Чудо-дом / Фото New York Post
Помещение спроектировано в 90-х годах Бобом Шаппела, где он сам прожил большую часть жизни. Дом украшают средневековые купола и лепнина.
Дом Хоббита / Фото New York Post
Дом, окруженный соснами, внутри и снаружи покрыт смесью грязи и цемента.
Посреди леса / Фото New York Post
Это сказочный дом с несколькими открытыми комнатами, мансардными окнами, огромной деревянной ванной, старинным обеденным столом и прекрасным изголовьем вишневого кровати, грубо обтесанными гранитными полами и стенами.
Жизнь в сказке – именно это ждет нового владельца этого замечательного домика.
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