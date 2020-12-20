Дома в лесу обладают своей магической аурой. Впрочем, иногда владельцы добавляют дому сказочности собственными силами. Об удивительном доме в лесах Вермонта, который ищет новых владельцев – в материале.

Удивительный дом в стиле "Хоббита" или "Властелина колец" расположен на большом участке площадью 45 аров. Его цена стартует от 220 тысяч долларов, передает New York Post.

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Этот необычный и уникальный дом посреди леса в Вермонте производит большое впечатление.

Чудо-дом / Фото New York Post

Помещение спроектировано в 90-х годах Бобом Шаппела, где он сам прожил большую часть жизни. Дом украшают средневековые купола и лепнина.

Дом Хоббита / Фото New York Post

Дом, окруженный соснами, внутри и снаружи покрыт смесью грязи и цемента.

Посреди леса / Фото New York Post

Это сказочный дом с несколькими открытыми комнатами, мансардными окнами, огромной деревянной ванной, старинным обеденным столом и прекрасным изголовьем вишневого кровати, грубо обтесанными гранитными полами и стенами.

Жизнь в сказке – именно это ждет нового владельца этого замечательного домика.