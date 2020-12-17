Сказка возле мегаполиса: фото современного замка в Нью-Йорке
Нью-Йорк – это не то место, где представляешь жизнь в маленьком замке. Как небольшая шотландская крепость оказалась в мегаполисе и сколько стоит дом – в материале.
Сказочный замок с великолепными панорамными видами на озеро Пикскилл расположен близ Нью-Йорка, сообщает The New York Post.
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Дом, который внешне напоминает небольшое шотландское поместье, выставлен на продажу за 675 тысяч долларов.
Внешне дом напоминает шотландский замок / Фото The NY Post
А домик внутри более традиционный / Фото The NY Post
Дом был построен в 1932 году. Каменное сооружение извне окружает традиционное жилище внутри. Для пола использован красный дуб, а деревянные балки и витражи добавляют своего шарма.
Дерево внутри добавляет свежести и уюта / Фото The NY Post
Великолепная терраса для неторопливого отдыха / Фото The NY Post
Территория дома составляет 2 акра. Он имеет 4 спальни и 2 ванные комнаты. Дополнительным преимуществом этого жилья есть озеро, которое расположено всего в 10 минутах от дома.
Средневековая современность / Фото The NY Post
Светлая и просторная спальня / Фото The NY Post
Этот дом – отличная опция для тех, кто нуждается в уюте, спокойствии и красоте рядом с мегаполисом.
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