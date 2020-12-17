Нью-Йорк – это не то место, где представляешь жизнь в маленьком замке. Как небольшая шотландская крепость оказалась в мегаполисе и сколько стоит дом – в материале.

Сказочный замок с великолепными панорамными видами на озеро Пикскилл расположен близ Нью-Йорка, сообщает The New York Post.

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Дом, который внешне напоминает небольшое шотландское поместье, выставлен на продажу за 675 тысяч долларов.

Внешне дом напоминает шотландский замок / Фото The NY Post

А домик внутри более традиционный / Фото The NY Post

Дом был построен в 1932 году. Каменное сооружение извне окружает традиционное жилище внутри. Для пола использован красный дуб, а деревянные балки и витражи добавляют своего шарма.

Дерево внутри добавляет свежести и уюта / Фото The NY Post

Великолепная терраса для неторопливого отдыха / Фото The NY Post

Территория дома составляет 2 акра. Он имеет 4 спальни и 2 ванные комнаты. Дополнительным преимуществом этого жилья есть озеро, которое расположено всего в 10 минутах от дома.

Средневековая современность / Фото The NY Post

Светлая и просторная спальня / Фото The NY Post

Этот дом – отличная опция для тех, кто нуждается в уюте, спокойствии и красоте рядом с мегаполисом.