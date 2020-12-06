Мечта любителей озерного отдыха: фото волшебного дома на озере Мичиган
Наверное, лучше за отдых у воды может быть только недвижимость вблизи водоема. О совершенной вилле на набережной в Чикаго – в нашем материале.
На берегу озера Мичиган расположился белоснежный особняк, спроектированный компанией Dirk Denison Architects. Главным желанием клиентов было создание изысканного дизайна с панорамным видом на окружающий пейзаж, передает Beautiful Life.
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Дом с изысканными формами просто тонет в зеленом ландшафте.
Дом раскинулся между озером Мичиган и лесопарком / Фото Beautiful Life
Дизайн проекта состоит из двух фрагментов: бетонной белой основы и стеклянного верхнего павильона. Выступ окрашен стальными планками и мини колоннами, он возвышается над бассейном и внутренним двориком.
Панорамный вид на великолепный пейзаж / Фото Beautiful Life
В доме есть несколько зон для досуга, среди которых выделяется бассейн с видом на озеро Мичиган.
Пожалуй, отдыхать здесь фантастически / Фото Beautiful Life
Отличная вилла с дизайнерским ландшафтом стала настоящей жемчужиной набережной Чикаго, побывать в которой хотелось бы хотя бы раз в жизни.
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