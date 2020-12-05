Комбинация стальных элементов и деревянных балок, которая прекрасно вписывается в окружающую среду, не может оставить равнодушным. О невероятном ранчо среди деревьев – читайте в материале.

Главное требование проекта в историческом мексиканском городе Сан-Мигель-де-Альенде было сохранение всех деревьев на участке, пишет Dezeen.

Читайте также: Весь мир в одном доме: фото удивительного дома в Калифорнии вас очаруют

Сооружение построено среди деревьев. Одним из замыслов архитекторов было создать пространство для отдыха и встреч, которое бы гармонично сливалось с природным ландшафтом. Ранчо имеет террасу, с которой открывается невероятный пейзаж.

Место единения с природой / Фото Dezeen

Здание напоминает заброшенный амбар. Именно такого эффекта хотели достичь архитекторы, применяя стальные листы. Цвет ржавчины и простой в использовании материал делают это ранчо особенным.

Необычный фасад здания / Фото Dezeen

Для обеспечения ранчо водой для бытовых нужд используется дождевая вода, является хорошим решением для частных домов.

На ранчо можно как уединиться от всего мира, наслаждаясь невероятными пейзажами, так и провести время с друзьями, которые вряд ли откажутся посетить такое уютное место.

Смотрите больше фото уникального ранчо: