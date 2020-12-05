Вокруг деревьев и в гармонии с ландшафтом: фото особого мексиканского ранчо
Комбинация стальных элементов и деревянных балок, которая прекрасно вписывается в окружающую среду, не может оставить равнодушным. О невероятном ранчо среди деревьев – читайте в материале.
Главное требование проекта в историческом мексиканском городе Сан-Мигель-де-Альенде было сохранение всех деревьев на участке, пишет Dezeen.
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Сооружение построено среди деревьев. Одним из замыслов архитекторов было создать пространство для отдыха и встреч, которое бы гармонично сливалось с природным ландшафтом. Ранчо имеет террасу, с которой открывается невероятный пейзаж.
Место единения с природой / Фото Dezeen
Здание напоминает заброшенный амбар. Именно такого эффекта хотели достичь архитекторы, применяя стальные листы. Цвет ржавчины и простой в использовании материал делают это ранчо особенным.
Необычный фасад здания / Фото Dezeen
Для обеспечения ранчо водой для бытовых нужд используется дождевая вода, является хорошим решением для частных домов.
На ранчо можно как уединиться от всего мира, наслаждаясь невероятными пейзажами, так и провести время с друзьями, которые вряд ли откажутся посетить такое уютное место.
Смотрите больше фото уникального ранчо:
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