Напевно, кращою за відпочинок біля води може бути лише нерухомість поблизу водойми. Про досконалу віллу на набережній в Чикаго – у нашому матеріалі.

На березі озера Мічиган розташувався білосніжний маєток, спроєктований компанією Dirk Denison Architects. Головним бажанням клієнтів було створення вишуканого дизайну із панорамним виглядом на навколишній пейзаж, передає Beautiful Life.

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Будинок з вишуканими формами просто тоне у зеленому ландшафті.

Будинок розкинувся поміж озером Мічиган і лісопарком / Фото Beautiful Life

Дизайн проєкту складається із двох фрагментів: бетонної білої основи та скляного верхнього павільйону. Виступ оздоблений сталевими планками та міні колонами та підноситься над басейном і внутрішнім двориком.

Панорамний вигляд на чудовий пейзаж / Фото Beautiful Life

У домі є кілька зон для дозвілля, з-поміж яких виділяється басейн з чудовим краєвидом на озеро Мічиган.

Мабуть, відпочивати тут фантастично / Фото Beautiful Life

Досконало спроєктована вілла із дизайнерським ландшафтом стала справжньою перлиною набережної Чикаго, побувати в якій хотілося б бодай раз у житті.