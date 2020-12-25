Между традициями и новаторством: фото невиданного доселе отеля в Бангкоке
Традиции – это то, что характеризует Азию и делает ее особенной. Впрочем, вызовы не обходят стороной этот регион. Как тайские архитекторы гармонизируют традиции и современность – читайте в материале.
Архитектурная студия Plan Architect спроектировала совершенно новый отель в столице Таиланда. Отель Bangkok Midtown удивляет своим свежим, современным видом, который сочетается с старомодным орнаментами, передает Harmonies.
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Фасад отеля Bangkok Midtown – это привычные цветочные узоры, а покатая крыша напоминает пагоду, обеспечивая при этом комфорт современного здания.
Новый отель в Бангкоке / Фото Harmonies
Конструкция, которая окутывает здание, похожая на зонтик и создает дублированную тень на главной стене.
Конструкция с орнаментов / Фото Harmonies
Отель расположен в самом центре Бангкока. Он состоит из шести этажей с несколькими пространствами, которые общие для всех посетителей. Фойе просторное и уютное, а бассейн под открытым небом находится внутри здания.
Комфортное, современное здание / Фото Harmonies
В отеле также есть ресторан и спа-центр, где можно насладиться известными тайскими массажами. Это замечательное место, которое позволяет окунуться в традиционный восточный отдых в сочетании с западным комфортом.
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