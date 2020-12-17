Крошечный и уютный домик, который можно переносить в разные места – своеобразная скандинавская мечта. Как IKEA воплотила ее в жизнь и сделала доступной для каждого – в нашем материале.

Компания IKEA в сотрудничестве с Vox Creative, Curbed и Escape создала крошечный мобильный дом, стихией которого является природа, сообщает Boredpanda.

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"Крошечный дом" предназначен для тех, кто отдаленно работает и обожает путешествия. Кроме того, домик устойчивый и экологический, поэтому прекрасно впишется в любую местность, где бы ни оказался путешественник.

Работать в любом месте в уюте и комфорте / Фото Boredpanda

"Меньше – это красивее", – именно таким девизом руководствовались разработчики проекта. Дизайнерам удалось эффективно использовать каждый клочок дома, но, несмотря на минималистичность, он не выглядит тесным.

Уютно – и ничего лишнего / Фото Boredpanda

Мобильный домик от IKEA – это не временное решение на время путешествия, а современное жилье, которое способно удовлетворять все потребности хозяев.

Смотрите больше фотографий замечательного мобильного дома: