Міні-хюґе: як виглядає компактний та затишний мобільний будиночок від IKEA
Крихітний та затишний будиночок, який можна переносити у різні місця – своєрідна скандинавська мрія. Як IKEA втілила її в життя та зробила доступною для кожного – у нашому матеріалі.
Компанія IKEA у співпраці з Vox Creative, Curbed та Escape створила крихітний мобільний будинок, стихією якого є природа, повідомляє Boredpanda.
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"Крихітний дім" призначений для тих, хто віддалено працює та обожнює подорожі. Окрім того, будиночок стійкий та екологічний, тому чудово впишеться у будь-яку місцевість, де б не опинився мандрівник.
Працювати будь-де в затишку та комфорті / Фото Boredpanda
"Менше – це красивіше", – саме таким девізом керувалися розробники проєкту. Дизайнерам вдалося ефективно використати кожен клаптик будинку, але попри мінімалістичність він не виглядає тісним.
Затишно – і нічого зайвого / Фото Boredpanda
Мобільний будиночок від IKEA – це не тимчасове рішення на час подорожі, а сучасне житло, яке здатне задовольняти усі потреби господарів.
Дивіться більше фотографій чудового мобільного будинку:
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