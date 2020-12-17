Крихітний та затишний будиночок, який можна переносити у різні місця – своєрідна скандинавська мрія. Як IKEA втілила її в життя та зробила доступною для кожного – у нашому матеріалі.

Компанія IKEA у співпраці з Vox Creative, Curbed та Escape створила крихітний мобільний будинок, стихією якого є природа, повідомляє Boredpanda.

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"Крихітний дім" призначений для тих, хто віддалено працює та обожнює подорожі. Окрім того, будиночок стійкий та екологічний, тому чудово впишеться у будь-яку місцевість, де б не опинився мандрівник.

Працювати будь-де в затишку та комфорті / Фото Boredpanda

"Менше – це красивіше", – саме таким девізом керувалися розробники проєкту. Дизайнерам вдалося ефективно використати кожен клаптик будинку, але попри мінімалістичність він не виглядає тісним.

Затишно – і нічого зайвого / Фото Boredpanda

Мобільний будиночок від IKEA – це не тимчасове рішення на час подорожі, а сучасне житло, яке здатне задовольняти усі потреби господарів.

Дивіться більше фотографій чудового мобільного будинку: