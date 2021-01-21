Конфиденциальность и безопасность – залог спокойного сна и крепких нервов, особенно в большом городе. Об удивительном доме, в котором размыто пространство между внешними и внутренними помещениями – в нашем материале.

Особенностью этого дома является исключительная конфиденциальность и обособленность от улицы и окрестностей. Дизайн резиденции воодушевлен классическими зданиями Далласа 1950-60-х годов, информирует Archdaily.

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Автором проекту является архитектурная студия Specht Architects.

Прекрасный вид резиденции / Фото Archdaily

Площадь проекта более 800 квадратных метров. Дом возведен из тяжелых литых бетонных стен, выходящих из внутренней части дома на ландшафт. Конструкция дома создает внутренние дворики, дающие яркий, наполненный природой вид из каждой комнаты.

Прекрасный пример утонченного минимализма / Фото Archdaily

Дом наполнен стеклянными стенами, а его крыша имеет плавающую форму, еще больше создавая эффект единого пространства.

Монолитный стиль каждого пространства / Фото Archdaily

В центре крыши сделано отверстие, созданное по образцу тех, что находятся в традиционных римских домах. Это позволяет дождевой воде и свету попадать в сад, находящийся внизу.

Ночью в воде отражаются сказочные узоры / Фото Archdaily

Проточная вода также играет большую роль в дизайне. Начиная со входа, узкий канал проходит через середину участка и по кругу дальше. Поток отличается рядом каскадных террас и пологим водопадом у главного входа.

Резиденция в Далласе – это прекрасное сочетание приватности, минимализма и открытых пространств с водой, которые не могут оставить равнодушным.