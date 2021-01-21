Экологически чистое имущество, которое можно легко собрать и переместить в любую точку планеты – замечательная мечта о собственном доме. Об уникальном сборном доме с экологически чистых материалов – в нашем материале.

Стартап SysHaus совместно с архитектурной студией Arthur Casas создали уникальный особняк. Это дом с быстрым и легким строительством, высоким техническим и эстетическим качеством. Здесь предусмотрено максимальное уважение к окружающей среде, сообщает Harmonies Magazine.

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Особняк площадью 200 квадратных метров расположен в Сан-Паулу, одном из крупнейших штатов Бразилии.

Привлекательный дом / Фото Harmonies Magazine

Конструкция состоит из столбов и балок, которые соединяются системой металлических кубов.

Эстетическое пространство для отдыха / Фото Harmonies Magazine

Дом в Сан-Паулу сочетает в себе новую концепцию современной жизни, в которой эффективность, удобство и устойчивость – это не только идеалы, но и эффективные практики.

Дом можно сконструировать максимум на три этажа / Фото Harmonies Magazine

Дом построен из материалов, подлежащих вторичной переработке. Коммунальные услуги также сведены на минимум: в доме установлена система, предназначенная для повторного использования дождевой воды. Здесь также применяют солнечную энергию и преобразуют органические отходы в топливный газ для приготовления пищи.

Внешнее и внутреннее покрытие легко складывается из швов / Фото Harmonies Magazine

В доме установлены разумные замки, срабатывающие через мобильный телефон. Камеры, что также подключены к мобильному устройству, и система управления водой – все для безопасности и комфорта жителей.

Сборный особняк – отличное решение для тех, кто часто меняет место жительства, но любит свой дом и хочет жить только в нем.