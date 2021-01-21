Приватність та безпека – запорука спокійного сну та міцних нервів, особливо у великому місті. Про дивовижний будинок, у якому розмитий простір між зовнішніми та внутрішніми приміщеннями – у нашому матеріалі.

Особливістю цього будинку є виняткова приватність та відокремленість від вулиці та околиць. Дизайн резиденції натхнений класичними будівлями Далласа 1950-60-х років, інформує Archdaily.

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Автором проєкту є архітектурна студія Specht Architects.

Прекрасний вигляд резиденції / Фото Archdaily

Площа проєкту понад 800 квадратних метрів. Дім зведений із важких литих бетонних стін, що виходять із внутрішньої частини будинку на ландшафт. Конструкція будинку створює внутрішні дворики, що дають яскравий, наповнений природою вид з кожної кімнати.

Чудовий приклад витонченого мінімалізму / Фото Archdaily

Дім наповнений скляними стінами, а його дах має плаваючу форму, ще більше створюючи ефект єдиного простору.

Монолітний стиль кожного простору / Фото Archdaily

У центрі даху зроблений отвір, створений за зразком тих, що знаходяться в традиційних римських будинках. Це дозволяє дощовій воді та світлу потрапляти до саду, що знаходиться внизу.

Вночі у воді відбиваються казкові візерунки / Фото Archdaily

Проточна вода також відіграє велику роль в дизайні. Починаючи з входу, вузький канал проходить через середину ділянки й по колу далі. Потік вирізняється низкою каскадних терас та пологим водоспадом біля головного входу.

Резиденція у Далласі – це чудове поєднання приватності, мінімалізму та відкритих просторів із водою, які не можуть залишити байдужим.