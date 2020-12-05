Минимализм, плавающий над землей – фото необычного дома в Японии
Инновационные технологии, левитация над землей и "скрытый" дизайн – все это об одном доме. О здании, которое "плавает" в воздухе и наполнено дизайнерскими решениями – читайте в нашем материале.
Японский дом, который уже получил название "L House", создан Дэвидом и Маюко Лай, парой, для которой это место особенное, поскольку напоминает им о знакомстве. Дизайн дома – это новое переосмысление японского стиля, сообщает Dwell.
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В доме творчески использован каждый сантиметр площади / Фото Dwell
Как следует из названия, дом имеет форму латинской буквы "L", с внутренним двориком и бассейном. Также есть сад и палуба с ангавой (японская пристройка, внешне напоминающая крыльцо), которая плавает над землей.
Японская ангава / Фото Dwell
Стеклянные стены и полное отсутствие дверей делают дом максимально просторным при минимальной площади.
Хранение – максимально продуманное / Фото Dwell
Экономное использование пространства и эстетика – одна из главных "изюминок" современности. Дэвид и Маюко создали замечательный дом, который соответствует этим принципам.
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