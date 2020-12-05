Інноваційні технології, левітація над землею та "прихований" дизайн – усе це про один дім. Про будинок, який "плаває" у повітрі та наповнений дизайнерськими рішеннями – читайте у нашому матеріалі.

Японський будинок, що вже отримав назву "L House", створений Девідом і Маюко Лай, парою, для якої це місце особливе, оскільки нагадує їм про знайомство. Дизайн будинку – це нове переосмислення японського стилю, повідомляє Dwell.

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У будинку творчо використаний кожен сантиметр площі / Фото Dwell

Як випливає із назви, будинок має форму латинської букви "L", із внутрішнім двориком та басейном. Також є сад і палуба з ангавою (японська прибудова, яка зовнішньо нагадує ґанок), яка плаває над землею.

Японська ангава / Фото Dwell

Скляні стіни та повна відсутність дверей роблять будинок максимально просторим при мінімальній площі.

Зберігання – максимально продумане / Фото Dwell

Ощадливе використання простору та естетика – одна із головних "родзинок" сучасності. Девід та Маюко створили чудовий будинок, який відповідає цим принципам.