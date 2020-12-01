Студия Sam Jacob планирует установить инсталляцию на выставке Electric Nemeton к рождественским праздникам в Лондоне. Это будет 11-метровое сооружение, состоящее из зеленых сооружений в форме пирамид разных размеров, которые имитируют лес елок. Больше о рождественской инсталляции из Лондона – читайте в материале.

Елки будут стоять недалеко от центра Лондона, на площади "Granary Square", сообщает Dezeen.

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По словам разработчиков, такой дизайн призван предложить футуристический взгляд на традиционную елку.



Инсталляция будет будто бы "подвешенной" / Фото Dezeen

Сами елки будут располагаться на высоте четырех метров, которые подняты столбчатыми оцинкованными стальными стволами, поэтому посетители смогут пройти под ними.

Полупрозрачная инсталляция получит цветную иллюминацию, что ночью будет подчеркивать ее контуры.



Инсталляция также получит подсветку / Фото Dezeen

Поскольку общественное пространство приобрело новые значения при COVID-19, выставка больше способствует возможностям зимнего отдыха на открытом воздухе,

– рассказал один из разработчиков.

Кроме елок, выставка также предложит и другие инсталляции.

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