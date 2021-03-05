Началась масштабная реконструкция исторического промышленного здания в Мадриде. Исторический дом планируют переоборудовать в офисный центр.

Проект реконструкции принадлежит известной фирме Foster+Partners, они начали масштабные ремонтные работы в историческом здании в Мадриде. Проект реконструкции, который создаст новый офис для Acciona, имеет цель оживить заброшенное старое промышленное здание, построенное в 1905 году, создав более 10 тысяч квадратных метров новых площадей.

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Новые офисы создают для Acciona – испанской компании, которая занимается поставкой энергетики.

Обновленный офисный центр с прекрасным ландшафтным дизайном / Фото Archdaily

Проект адаптивного повторного использования омолаживает промышленную структуру. Сооружение ведет свой отсчет с начала 1900-х годов, а новый проект создает устойчивый пример для повторного использования и вдыхает новую жизнь в заброшенные окрестности.

Внутренний дворик / Фото Archdaily

Сначала сооружение использовалось как станция природного газа, которое поставляла энергию в окружающие районы. Здание было заброшенным, прежде чем ее приобрела Acciona в 2017 году.

Заброшенная промышленная постройка / Фото Archdaily

Промышленное здание находится внутри мадридской улице Calle, 30 с прямым доступом к общественному транспорту. Обновленная сооружение предлагает современные и комфортные офисные помещения. Т

ерритория комплекса простирается до близлежащей станции метро Méndez Álvaro и благодаря озеленению объединяет частную и государственную землю.