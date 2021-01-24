Историческая Англия ассоциируется с кирпичными домами, которые обладают особым стилем. Впрочем, есть сооружения, не соответствующие представлениям, но которые не портят общей картины. О дивном доме из прошлого века, который поражает уютом и удобством – читайте в материале.

Дом The Tapp House расположен в Хенли-на-Темзе – небольшом городке в Оксфордшире, известном своими средневековыми улочками и исторической архитектурой. Собственность с четырьмя спальнями была построена в 1969 году архитектором Дэвидом Таппе как семейная резиденция, информирует Dwell.

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Владелец Фредерик Тимбер сконструировал дом с помощью сборной системы. Этот метод он затем использовал во многих других проектах.

Выход на уютный двор / Фото Dwell

Жилье имеет оригинальные деревянные потолки и стены, а также кафельные полы, которые выстланы в прихожей. С одной стороны от входной двери также декоративная фреска.

Деревянный потолок создает эффект безмолвия / Фото Dwell

Для полного наслаждения садом и двором спроектированы такие внутренние пространства, чтобы размыть границы между улицей и домом. На обоих уровнях есть большие панорамные окна и стеклянные двери. У задней части сада находится отделённое пристроенное здание, которое можно использовать как мастерскую или отдельный домашний офис.

Дом приподнят над землей / Фото Dwell

В доме есть четыре спальни, расположенные на втором уровне. К ним можно подняться с помощью удивительной винтовой лестницы. Основной люкс имеет просторную гардеробную и смежную ванную.

The Tapp House – замечательный семейный дом, который прекрасно дополняет классическую английскую архитектуру.