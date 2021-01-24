Історична Англія асоціюється з цегляними будинками, які володіють особливим стилем. Втім, є споруди, які не відповідають уявленням, але не псують загальної картини. Про чудовий будинок з минулого століття, вражає затишком та зручністю – читайте у матеріалі.

Будинок The Tapp House розташований у Хенлі-на-Темзі – невеликому містечку в Оксфордширі, відомому своїми середньовічними вулицями та історичною архітектурою. Власність з чотирма спальнями була побудована в 1969 році архітектором Девідом Таппом як сімейна резиденція, інформує Dwell.

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Власник Фредерік Тімбер сконструював дім за допомогою збірної системи. Цей метод він потім використовував у багатьох інших проєктах.

Вихід на затишне подвір'я / Фото Dwell

Житло має оригінальні дерев'яні стелі та стіни, а також кахельні підлоги, що вистелені у передпокої. З одного боку від вхідних дверей також є декоративна фреска.

Дерев'яна стеля створює ефект безмовності / Фото Dwell

Для повної насолоди садом та подвір’ям спроєктовані такі внутрішні простори, щоб розмити межі між вулицею та будинком. На обох рівнях є великі панорамні вікна та скляні двері. Біля задньої частини саду знаходиться окрема прибудована будівля, яку можна використовувати як майстерню або окремий домашній офіс.

Дім піднятий над землею / Фото Dwell

У будинку є чотири спальні, які розташовані на другому рівні. До них можна піднятися за допомогою дивовижних гвинтових сходів. Основний люкс має простору гардеробну та суміжну ванну.

The Tapp House – чудовий сімейний дім, який чудово доповнює класичну англійську архітектуру.