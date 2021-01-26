В одном из красивейших мест на планете реконструировали здание, в котором большую часть помещений планируется привлечь в качестве помощи для одиноких матерей и другим социально незащищенным группам населения.

Источник: Archdaily

Дом расположен на углу улиц Ridder и Vercingétorix. Реконструкция предполагает изменение существующего здания и поднятия его на три уровня.

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Авторам проекта является архитектурная студия CoBe Architecture & Paysage.

Обновленное здание / Фото Archdaily

Реконструкция дома предоставила ему современный вид, но обновленное здание не выходит за пределы традиций парижской архитектуры.

Дом прекрасно вписывается в район / Фото Archdaily

Фасад из серого кирпича предоставляет визуальную прочность здания, а также обеспечивает ее долговечность. На первом этаже некоторые кирпичи положены не одинаковым способом, чтобы создать сдержанный рисунок и подчеркнуть здание на углу двух улиц.

Дом для коллективной жизни – отличный способ социальной помощи / Фото Archdaily

Здание привлекает внимание скошенным краем, что выделяет элегантный фасад. В скошенном крыле жилого комплекса размещены общие гостинные с широкими окнами.

Совместные балконы для отдыха / Фото Archdaily

Реконструкция здания – это отличный способ увеличения необходимого жилого пространства без разрастания городов, генерация положительных инноваций и обеспечение лучшего образа жизни незащищенных социальных групп.