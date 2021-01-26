Як може виглядати соціальне житло: дивовижна реконструкція житлового комплексу у Парижі
В одному із найкрасивіших міст планети реконструювали будівлю в якій більшу частину помешкань планують залучити як допомогу для одиноких матерів та іншим соціально незахищеним групам населення.
Джерело: Archdaily
Будинок розташований на розі вулиць Ridder і Vercingétorix. Реконструкція передбачає зміну наявної будівлі та підняття її на три рівні.
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Автором проєкту є архітектурна студія CoBe Architecture&Paysage.
Оновлена будівля / Фото Archdaily
Реконструкція будинку надала йому сучасного вигляду, проте оновлена будівля не виходить за межі традицій паризької архітектури.
Будинок чудово вписується у район / Фото Archdaily
Фасад із сірої цегли надає візуальну міцність будівлі, а також забезпечує її довговічність. На першому поверсі деякі цеглини покладені не однаковим способом, щоб створити стриманий малюнок та підкреслити будівлю на розі двох вулиць.
Будинок для колективного життя – чудовий спосіб соціальної допомоги / Фото Archdaily
Будівля привертає увагу скошеним краєм, що витягує елегантний фасад. В скошеному крилі житлового комплексу розміщені загальні вітальні з широкими вікнами.
Спільні балкони для відпочинку / Фото Archdaily
Реконструкція будівлі – це чудовий спосіб збільшення необхідного житлового простору без розростання міст, генерація позитивних інновацій та забезпечення кращого способу життя незахищених соціальних груп.
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