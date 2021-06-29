GROUNDS – это новый кофейный центр в Карлине, районе Праги, который стремительно развивается.

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Кофейный хаб стал соседом офисных и жилых зданий. Напиток здесь подают из самостоятельно обжаренных зерен.

Место, которое легко может стать любимым / Фото Archdaily

Кофейный хаб стал соседом офисных и жилых зданий. Напиток здесь подають из зерен, которые обжаривают прямо в заведении.

В заведении обжаривают и мелют зерна / Фото Archdaily

Встроенная внутренняя комната предназначена для дегустации кофе. Также она функционирует как выставочный зал и помещение для семинаров и соревнований бариста.

Место для наслаждения любимым напитком / Фото Archdaily

Подвесные металлические лестницы ведут в верхний офисное пространство, в котором проводятся совещания и обсуждаются заказы. Благодаря органическому дизайну в помещение удалось поместить много растений, которые стали естественным очистителем воздуха. Кроме того, они вносят свой вклад в уютность атмосферы.

Офис – важная часть кафе / Фото Archdaily

GROUNDS – это яркий пример современного заведения, где гармонично соединились производство, реализация и приятная атмосфера потребления кофе.