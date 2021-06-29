GROUNDS – це новий кавовий центр у Карліні, районі Праги, який стрімко розвивається.

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Кавовий хаб став сусідом офісних та житлових будівель. Напій тут подають із зерен, які обсмажують прямо в закладі.

Місце, яке легко може стати улюбленим / Фото Archdaily

Проєкт розроблявся спільно з власниками закладу, які хотіли об'єднати в просторі як виробничі процеси, так і якісне обслуговування.

В закладі обсмажують та мелять зерна / Фото Archdaily

Вбудована внутрішня кімната призначена для дегустації кави. Також вона функціонує як виставковий зал та приміщення для семінарів та змагань баріста.

Місце для насолоди улюбленим напоєм / Фото Archdaily

Підвісні металеві сходи ведуть у верхній офісний простір, в якому проводяться наради та обговорюються замовлення. Завдяки органічному дизайну в приміщенні вдалося помістити багато рослин, які стали природним очисником повітря. Окрім того, вони роблять свій внесок у затишність атмосфери.

Офіс – важлива частина кав'ярні / Фото Archdaily

GROUNDS – це яскравий приклад сучасного закладу, де гармонічно поєдналися виробництво, реалізація та приємна атмосфера споживання кави.