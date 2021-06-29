Наслаждение кофе: в Праге появится кофейня с уникальным интерьером
Источник:Archdaily
Кофейни – это особые места, в которых можно провести деловые переговоры или насладиться спокойствием и неторопливостью. О новом волшебном заведение в Праге – читайте в материале.
GROUNDS – это новый кофейный центр в Карлине, районе Праги, который стремительно развивается.
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Кофейный хаб стал соседом офисных и жилых зданий. Напиток здесь подают из самостоятельно обжаренных зерен.
Место, которое легко может стать любимым / Фото Archdaily
Кофейный хаб стал соседом офисных и жилых зданий. Напиток здесь подають из зерен, которые обжаривают прямо в заведении.
В заведении обжаривают и мелют зерна / Фото Archdaily
Встроенная внутренняя комната предназначена для дегустации кофе. Также она функционирует как выставочный зал и помещение для семинаров и соревнований бариста.
Место для наслаждения любимым напитком / Фото Archdaily
Подвесные металлические лестницы ведут в верхний офисное пространство, в котором проводятся совещания и обсуждаются заказы. Благодаря органическому дизайну в помещение удалось поместить много растений, которые стали естественным очистителем воздуха. Кроме того, они вносят свой вклад в уютность атмосферы.
Офис – важная часть кафе / Фото Archdaily
GROUNDS – это яркий пример современного заведения, где гармонично соединились производство, реализация и приятная атмосфера потребления кофе.