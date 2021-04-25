AM House – это вьетнамский дом для отдыха, окруженный прудом и тропическими садами. Он расположен в сельской местности провинции Лонг Ан – это в 45 минутах от города Хошимин.

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Дом стал стартом карьеры для трех молодых архитекторов, каждый из которых теперь создал собственную студию.

Простая вилла окутывает уютом / Фото Dezeen

Дом на участке в 3500 квадратных метров сливается с великолепной тропической обстановкой и пропитан невозмутимой атмосферой покоя.

Вода вокруг добавляет атмосфере магии / Фото Dezeen

Дом имеет большую жилую площадь открытого плана. Здесь есть две спальни, комната для горничной, кухня, гостиная и подсобные помещения. Пространство, дневное освещение и хорошо продуманный дизайн делают это место райским уголком.

Сон в объятиях природы / Фото Dezeen

Этот дом – прекрасное место для "перезагрузки" своих сил и наполнения вдохновением для дальнейших действий.