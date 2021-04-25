AM House – це в’єтнамський будинок для відпочинку, оточений ставком і тропічними садами. Він розташований у сільській місцевості провінції Лонг-Ан – це за 45 хвилин від міста Хошимін.

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Будинок став стартом кар'єри для трьох молодих архітекторів, кожен з яких тепер створив власну студію.

Проста вілла огортає затишком / Фото Dezeen

Будинок на ділянці у 3500 квадратних метрів зливається з чудовою тропічною обстановкою та просякнутий незворушною атмосферою спокою.

Вода навколо додає атмосфері магії / Фото Dezeen

Дім має велику житлову площу відкритого плану. Тут є дві спальні, кімната для покоївки, кухня, вітальня та підсобні приміщення. Простір, денне освітлення та добре продуманий дизайн роблять це місце райським закутком.

Сон в обіймах природи / Фото Dezeen

Цей дім – прекрасне місце для "перезавантаження" своїх сил та наповнення натхненням для подальших діянь.