Casa Tobita – це дуже затишний та функціональний будинок, вартість якого складає менше 115 тисяч фунтів стерлінгів.
Цікаво Теплий відпочинок: задній двір будинку, про який мріятиме кожен
Одноповерховий будинок, розташований на східній стороні озера Ранко, став комфортним гніздечком для сільського подружжя.
Просто фантастична місцина / Фото Dezeen
Будинок має площу 270 квадратних метрів. Контрукція будинку передбачає легке будівництво. Це дозволило місцевим працівникам виконати всі роботи, що неабияк здешевило будівництво.
Територія сімейного затишку / Фото Dezeen
Мексиканська деревина, яка стала основним матеріалом будівництва, гарантує комфорт в інтер'єрі та забезпечує чудовий зовнішній вигляд будинку.
Прокидатися від променів сонця / Фото Dezeen
Цей дім – чудовий приклад неймовірного сімейного куточку, який став прихистком почуттів серед казкової природи.