Образовательные учреждения – это места, которое должны вдохновлять, наполнять энергией и побуждать творить. Как во Франции воплотили проект, который соответствует всем этим требованиям – читайте в материале.

Школа расположена во французском городе Пуатье. Автором этого уникального проекта является архитектурная студия COSA Colboc Sachet, информирует Archdaily.

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Дизайн имеет биоклиматический центральный неф, который соединяет различные крылья и пространства проекта вместе. Форум объединяет вестибюль, учебный центр, аудитории и экспериментальнаую галерею.

Изысканный дизайн школы / Фото Archdaily

Художественная школа имеет просторный, наполненный светом интерьер, а также ряд открытых пространств и общих помещений, имеющих выход в район Couronneries.

Внутренняя отделка проекта / Фото Archdaily

Рядом находится Центр для акустического и цифрового тестирования (наборы фильмов, сюиты для монтажа видео, комнаты звукозаписи, постпродакшн, цифровые тренинги, публикации).

Просторий та світлий інтер'єр / Фото Archdaily

Дизайн для École Européenne Supérieure de l'Image также включает общие зоны. Сюда входят помещения для искусств на крыше, учебный дворик, оранжерея и рабочий двор.

Проект школы "Decarbonated cement and wood" – это светлое и творческое пространство для науки и познания мира, от которого есть что перенять.