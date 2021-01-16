Освітні заклади – це місця, яке повинні надихати, сповнювати енергії та спонукати творити. Як у Франції втілили проєкт, який відповідає усім цим вимогам – читайте у матеріалі.

Школа розташована у французькому місті Пуатьє. Автором цього унікального проєкту є архітектурна студія COSA Colboc Sachet, інформує Archdaily.

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Дизайн має біокліматичний центральний неф, який з'єднує різні крила та простори проєкту разом. Форум поєднанує вестибюль, навчальний центр, аудиторії та експериментальну галерею.

Вишуканий дизайн школи / Фото Archdaily

Художня школа має просторий, наповнений світлом інтер’єр, а також ряд відкритих просторів та загальних приміщень, що мають вихід до району Couronneries.

Внутрішнє оздоблення проєкту / Фото Archdaily

Поруч знаходиться Центр для акустичного та цифрового тестування (набори фільмів, сюїти для монтажу відео, кімнати звукозапису, постпродакшн, цифрові тренінги, публікації).

Просторий та світлий інтер'єр / Фото Archdaily

Дизайн для École Européenne Supérieure de l'Image також включає загальні зони. Сюди входять приміщення для мистецтв на даху, навчальний дворик, оранжерея та робочий двір.

Проєкт школи "Decarbonated cement and wood" – це світлий та творчий простір для науки та пізнання світу, від якого є що наслідувати та перейняти.