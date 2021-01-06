Студенческие общежития – это не те здания, от которых мы привыкли ожидать архитектурных инноваций. Впрочем, уже сегодня это меняется и нам есть о чем рассказать. О студенческих резиденциях с дорожками на крыше – читайте в нашем материале.

Архитектор Заха Хадид в сотрудничестве с компанией Leigh&Orange разработали проект развития студенческих резиденций в Гонконгском университете науки и технологий – одном из ведущих научно-исследовательских учреждений Азии и всего мира, сообщает Designboom.

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Новые комплексы смогут вместить более полутора тысяч студентов.

На склоне холма будут места для отдыха и досуга / Фото Designboom

В проекте объединены передовые технологии цифрового проектирования с постоянной строительной практикой и новыми операционными стратегиями.

Во внутренних двориках предусмотрены пространства для релаксации / Фото Designboom

На территории жилого комплекса предусмотрены спортзалы, общественное питание и ИТ-лаборатории. Студенческая резиденция состоит из 3 кластерных типов; Линейный, V-кластер и Y-кластер. Каждый из них имеет различную емкость, двухместные или одноместные спальни, ванную комнату и конфигурацию коммунальных помещений.

Замечательное место для жилого комплекса / Фото Designboom

Крыша разработана как основной циркуляр проекта и включает затененные открытые площадки для отдыха студентов и персонала, что помогает построить прочную культуру между кампусами. Дорожка на крыше также создает новую связь между академическими блоками и жилыми кварталами города.

Новый жилой комплекс – еще один большой аргумент для тех, кто мечтает поступить в университет Гонконга.