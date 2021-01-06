Студентські гуртожитки – це не ті будівлі, від яких ми звикли очікувати архітектурних інновацій. Втім, вже сьогодні це змінюється і нам є про що розповісти. Про студентські резиденції із доріжками на даху – читайте у нашому матеріалі.

Архітектор Заха Хадід у співпраці з компанією Leigh&Orange розробили проєкт розвитку студентських резиденцій в Гонконгському університеті науки і технологій – одному з провідних науково-дослідних установ Азії та усього світу, повідомляє Designboom.

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Нові комплекси зможуть вмістити понад півтори тисячі студентів.

На схилі пагорба будуть місця для відпочинку та дозвілля / Фото Designboom

У проєкті поєднано передові технології цифрового проєктування зі сталою будівельною практикою та новими операційними стратегіями.

У внутрішніх двориках передбачені простори для релаксації / Фото Designboom

На території житлового комплексу передбачені спортзали, громадське харчування та ІТ-лабораторії. Студентська резиденція складається з 3 кластерних типів; Лінійний, V-кластер та Y-кластер. Кожен із них має різну місткість, двомісні або одномісні спальні, ванну кімнату та конфігурацію комунальних приміщень.

Чудове місце для житлового комплексу / Фото Designboom

Дах розроблений як основний циркуляр проєкту і включає затінені відкриті майданчики для відпочинку студентів та персоналу, що допомагає побудувати міцнішу культуру між кампусами. Доріжка на даху також створює новий зв’язок між академічними блоками та житловими кварталами містечка.

Новий житловий комплекс – ще один великий аргумент для тих, хто мріє вступити до університету Гонконгу.